ليستر يفشل في تشارُك الصدارة

ليستر يفشل في تشارُك الصدارةفقد ليستر سيتي فرصة اللحاق بتوتنهام وليفربول الى الصدارة، وذلك بتلقيه هزيمته الأولى 1-2 على أرضه ضد فولهام في جميع المسابقات منذ 2004، في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الليلة الماضية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد كانت الفرصة قائمة أمام بطل 2016 كي ينضم الى توتنهام وليفربول في الصدارة بعد تعثر الأخيرين بتعادلهما مع تشلسي (صفر-صفر) وبرايتون (1-1) الأحد والسبت تواليا.

لكن فريق المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجزر مني بهزيمة ثانية توالياً، بعد التي تعرض لها في المرحلة الماضية أمام ليفربول صفر-3، والرابعة هذا الموسم ليبقى رابعاً بفارق 3 نقاط عن الصدارة ونقطة خلف تشلسي الثالث.

في المقابل، حقق فولهام فوزه الثاني فقط هذا الموسم، فرفع رصيده الى 7 نقاط وترك منطقة الهبوط بصعوده الى المركز الـ17.

وهذه هي الهزيمة الأولى لليستر على أرضه ضد فولهام في جميع المسابقات منذ 2004 حين خسر صفر-2 في الدوري الممتاز في آخر لقاء بين الفريقين على صعيد "بريميرليغ" حتى 2018 (تعادلا منذ حينها 1-1 وفاز ليستر 3-1).

وقد يخسر ليستر المركز الرابع بفارق الأهداف عن أستون فيلا في حال نجح الأخير في تحقيق فوزه الرابع من أصل 4 مباريات له في الدوري حتى الآن خارج أرضه، بتغلبه على مضيفه وست هام.