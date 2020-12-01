بين الشهد والدموع.. 4 أحداث رياضية زلزلت الكرة المصرية والعالمية في نوفمبر

بين الشهد والدموع، شهد شهر نوفمبر الماضي، العديد من الأحداث الرياضية المثيرة، سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي أو العالمي.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز الأحداث الرياضية التي شهدها الماضي:

1- إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا:

أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا خلال تواجده في صفوف معسكر منتخب مصر، 13 نوفمبر الماضي، استعدادا لمواجهتي منتخبت توجو، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، كانت بمثابة صدمة للجماهير المصرية باعتبار اللاعب محبوبهم الأول، كما مثلت صدمة أيضا لنادي ليفربول وجماهيره باعتباره النجم الأبرز في الفريق.

خضع محمد صلاح للعزل الصحي في مصر لمدة أسبوع، قبل أن يسافر إلى إنجلترا بعدها بـ أسبوع على متن طائرة خاصة، رفقة مواطنه محمد النني، الذي أصيب أيضا بفيروس كورونا، خلال تواجده في صفوف معسكر منتخب مصر أيضا.

تماثل من صلاح للشفاء يوم 22 نوفمبر الماضي، وعاد للمشاركة مع فريق ليفربول، حيث شارك أمام أتلانتا في دوري أبطال أوروبا، وأمام برايتون في الدوري الإنجليزي.

2- وفاة مارادونا:

توفي أسطورة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر يناهز 60 عاما.

وأشارات تقارير أرجنتينية، أن دييجو مارادونا توفي، بسبب إصابته بقصور حاد في القلب. وأضافت التقارير، أن مارداونا أصيب بأزمة رئوية حادة بسبب فشل القلب في إزالة السائل من الدورة الدموية بالرئة، أو بسبب ضررا مباشرا في لحمة الرئة.

ويعد دييجو أرماندو مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ،حيث ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين عدد آخر وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة. وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى. وظهر مارادونا في الصورة المنشورة يوم 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في بوينس آيرس. وغادر مارادونا المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي بعد نجاح عملية إزالة جلطة دموية من المخ. وصرح الطبيب حينها بأن مارادونا "لديه إبراء ذمة موقعا ويمكن أن يعود إلى المنزل".

الأهلي بطلا لـ دوري أبطال أفريقيا:

توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف،الجمعة الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

ووتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، أمس الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

حل مجلس مرتضى منصور: