جماهير الزمالك تدعم أبو جبل قبل نصف نهائي كأس مصر

حرص عدد كبير من جماهير نادي الزمالك على دعم محمد ابو جبل حارس مرمي نادي الزمالك قبل انطلاق مباراة اليوم امام فريق طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر .

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ابو_جبل ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

كان أبو جبل تلقى نبأ حزينا بوفاة جدته قبل مباراة الأهلى في نهائي دوري أبطال إفريقيا بيومين، وتمسك اللاعب بخوض المباراة المرتقبة أمام الفريق الأحمر.

وكتب أبو جبل غبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "جدتي أم ابي توفيت لاحول ولا قوة الا بالله.