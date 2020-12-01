مدرب الزمالك السابق: قلت لـ موسيماني لا يمكنك الخسارة مع الأهلي

هنأ الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك صديقه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، بتتويجه مؤخرا بلقب دوري أبطال أفريقيا مع القلعة الحمراء.

ونشر ميتشو صورة لـ موسيماني خلال احتفاله بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" مبروك يا صديقي، لقد تحدثنا معا لساعات طويلة حينما أرد أن تعرف كل شيئ عن الأهلي والكرة المصرية، وقلتلا أنه لا يمنك الخسارة وأنت مدربا للأهلي، وليس أمامك بديل سوى تحقيق الفوز.

وتابع:" تتويجك بدوري أبطال أفريقيا هو نتيجة عملك الشاق، واهتمامك بأدق التافصيل.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، الجمعة الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وتعد مباراة الجمعة الماضية، هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأدار مباراة الأهلي والزمالك الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏

وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية، على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء الأهلي والزمالك.