نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الثلاثاء موقعة ليفربول ضد أياكس الهولندي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب أنفيلد لحساب مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المُنتظر أن يدخل الريدز المباراة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : ويليامز ، روبرتسون ، فابينيو ، ميلنر.

خط الوسط : هندرسون ، مينامينو ، جوتا.

خط الهجوم : محمد صلاح ، ساديو ماني ، روبيرتو فيرمينو.