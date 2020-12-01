خطف أنظار الجميع.. مهاجم غانى مفاجأة إنبي فى الموسم الجديد

نجح الغانى كارى كارى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، فى خطف أنظار الجهاز الفنى للفريق بقيادة حلمى طولان قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها اللاعب فى تدريبات الفريق البترولى خلال الفترة الحالية.

وأبدى طولان سعادته البالغة بالقدرات والمستويات الجيدة التى ظهر عليها اللاعب فى تدريبات الفريق خلال الآونة الحالية منذ التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويري طولان أن الغانى كارى قادر على قيادة الفريق البترولى خلال الموسم الجديد بعد رحيل أحمد على عن الفريق بجانب عودة محمد شريف إلى النادى الأهلى وخروج عمر بسام من حسابات الجهاز الفنى.

فى هذا السياق، يكثف مسئولو نادى إنبي مفاوضاتهم مع كريم طارق، لاعب نادى بتروجت، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى حلمى طولان، المدير الفنى لإنبي، رغبته الكبيرة فى ضم كريم طارق من بتروجت فى ظل قناعاته التامة بالقدرات الفنية والبدنية لدى اللاعب وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق البترولى خلال الموسم الكروى الجديد.

وشهدت الساعات الماضية دخول إنبي فى مفاوضات رسمية مع بتروجت لحسم ضم اللاعب، ويواجه الفريق البترولى منافسة شرسة من جانب الإسماعيلى على ضم اللاعب.



ويعد كريم طارق واحدا من اللاعبين الممزين الذين نجحوا فى لفت الانتباه بأداءه الجيد مع فريقه السابق طلائع الجيش، نتيجة السرعات والقوة البدنية التى يمتلكها.