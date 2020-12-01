نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف قاسم: الزمالك لن يتعاقد مع لاعبين أجانب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيمي باتشيو إستقر على قيد الثنائي حميد أحداد وحمزة المثلوثي في قائمة الفريق خلال الموسم الجديد.

وفي تصريحات إذاعية قال قاسم:" الحديث عن وصول عروض لضم المثلوثي وأحداد غير صحيح، كما استقر الجهاز الفني على خروج كاسونجو من القائمة".

وأضاف: "لن نتعاقد مع صفقات أجنبية جديدة في الفترة المقبلة، بعد اكتمال قائمة الأجانب بالفريق وعدم وجود أي مقعد شاغر".

وأردف: "تواجد الثلاثي محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما في التشكيلة كان سيمنح الفريق أفضلية في مواجهة الأهلي".