نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل بايرن ميونيخ ضيفاً على ملعب واندا ميتروبوليتانو، لمواجهة فريق أتليتيكو مدريد، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل النادي البافاري المباراة محققاً العلامة الكاملة في المجموعة، بعد أن حقق الفوز في جميع المباريات، برصيد 12 نقطة.

وحسم بايرن ميونيخ صدارة المجموعة رسمياً، والتأهل لدور الـ16، بغض النظر عن نتيجة المباراتين المقبلتين.

وتؤكد تقارير صحفية، أن هانزي ديتر فليك، المدير الفني للنادي البافاري، قد يدخل اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بونا سار - جيروم بواتينج - بينيامين بافارد - دافيد ألابا.

خط الوسط: مارك روكا - ليون جرويتسكا - توماس مولر - دوجلاس كوستا - ليروي ساني.

خط الهجوم: روبيرت ليفاندوفيسكي.

وسوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس HD1 ويديرها تحكيمياً الحكم الفرنسي كيليمنت توربين.