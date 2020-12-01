نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل طنطا أمام الترسانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن تشكيل الفريق لمواجهة الترسانة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز "ب".



وشهد التشكيل مكون من :



في حراسة المرمي: محمد فتحي.

خط الدفاع: ايهاب سمير، سليمان عبدربه، محمد عوض، محمد الشاذلي.

خط الوسط: شهاب فتحي، عبدالرحمن الدح، عبدالرؤوف زيكو.

خط الهجوم: محمود صلاح، محمد جوده، احمد فهمي.



بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-

ابراهيم الجرايحي "حارس مرمي"، محمد كرم، احمد الشافعي، سعيد حسن، السيد ابو امنه، عصام عادل، ابراهيم رضا، كريم سليم، احمد اشرف.

