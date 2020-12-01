نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملامح تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مواجهة من العيار الثقيل أمام الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.

تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الإتحاد السكندري ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشكيل الأحمر لمواجهة الإتحاد السكندري كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

خط الدفاع:- محمد هاني وعلي معلول وبدر بانون وياسر إبراهيم.

خط الوسط:- عمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي:- محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمد شريف.

مهاجم صريح:- صلاح محسن.