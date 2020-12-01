نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل وحكام مباراة الأوليمبي وبيلا في القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي السكندري، تشكيلة فريقه لمواجهة نادي بيلا وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية في دوري القسم الثاني المصري مجموعة بحري.

وستقام المباراة الساعة الثانية والنصف عصراً على ملعب "عز الدين يعقوب" بالإسكندرية معقل الفريق السكندري، وذلك بعد نقلها من ملعب بيلا بعد الإتفاق بين كلا الفريقين.



ويدير اللقاء تحكيمياً حكم ساحة "محمد كابو" ويساعده كلاً من هيثم رمضان، محمد شفيق والحكم الرابع أحمد علي.