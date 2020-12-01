نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر تشكيل حرس الحدود في مواجهة الجزيرة بالمظاليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل مباراة حرس الحدود مع الجزيرة المطروحي، في ثاني جولات المجموعة الثالثة، من دوري القسم الثالث للموسم الجديد 2020/2021. وجاء تشكيل الحرس مكون من، علي فرج

خالد سامي

جهاد جنيدي

عبد الله جمعة

الصاوي

غريب ياسر

حامد خالد

محمود جمعة

فليكس

وليد عادل

مؤمن ابراهيم وفي البدلاء تواجد، البدلاء

احمد سالم

محمد عيد

محمد ابو جودة

احمد حسني

زيكو

يوسف علاء

محمود عبده

اللاعب الموريتاني