عضوان يتقدمان باعتذار عن عدم الاستمرار في خماسية اتحاد الكرة

تقدم الدكتور احمد عبد الله ومحمد فضل عضوي اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في عملها بالاتحاد.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أن عبد الله وفضل قررا الاكتفاء بالفترة الماضية مع اللجنة الخماسية حيث أنهما قاما بالمطلوب منهما على أكمل وجه وحاولا إنجاز العديد من المهام في ظل ظروف صعبة.

وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، تفاصيل استبعاد اثنين من أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير الجبلاية منذ العام الماضي.

قال المصدر، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا طلب في خطابه تقليص اللجنة إلى ثلاثة أعضاء فقط بدلا من خمسة لكنه لم يحدد اسماء بعينها لاستبعادها.

تابع أن خطاب الفيفا تضمن مد عمل اللجنة حتى يناير وإجراء الانتخابات قبل نهاية الشهر، مشيرا إلى أن اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة ستعمل على الانتهاء من كل خططها في إدارة الكرة المصرية قبل الرحيل.

وكان المهندس احمد مجاهد عضو اتحاد الكرة كشف عن قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالتجديد للجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني حتى يوم ٣١ يناير القادم.

كانت أنباء قوية ترددت عن قيام الفيفا بالمد للجنة الخماسية المؤقتة حتى نهاية شهر يناير القادم وتقليص عدد الاعضاء لتكون لجنة ثلاثية فقط.

قال المهندس احمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : بالتوفيق للجنة الثلاثية من قبل الفيفا في مهمتها للانتهاء من الانتخابات قبل ٣١ يناير.

يذكر أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة قررت إلغاء شرط ترشح رئيس أو عضو مجلس إدارة نادي في الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية الحالية في اللائحة.

تمسك أعضاء الجمعية العمومية بأن يتم السماح لمسؤول النادي بالترشح سواء كان عضو جمعية عمومية حالية أو سابقة، باعتبار أن الجمعية العمومية تخضع لتصنيف كل فترة ويتغير أعضائها.

وفسر مسؤولو اتحاد الكرة بند ال8 سنوات في اللائحة الجديدة، بعد إلغاء الأثر الرجعي من البند.

قال مسؤولو اتحاد الكرة، إن إلغاء الأثر الرجعي، لا يعني أحقية من تواجد في العضوية لمدة 8 سنوات أن يترشح على مقعد العضوية، لأن اتحاد الكرة أجرى مشروع تعديل على اللائحة ولم يعد لائحة جديدة، وبالتالي فإن ما حدث وفق اللائحة لا يلغى بعد تعديلها.

وتابع مسؤولو اتحاد الكرة أن من تواجد في العضوية لمدة 8 سنوات إذا رغب في خوض الانتخابات عليه خوضها في منصب أعلى سواء النائب أو الرئيس.

وناقشت امسوالاحد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري لكرة القدم مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد الذي أعدته اللجنة الخماسية المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد.

وقررت الجمعية خلال اجتماعها تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا ، وتتسع بذلك إلى 60 ناد من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز ( 18 ناد ) وجميع أندية القسم الثاني ( 48 ناد ) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.

وبدأت فعاليات الجمعية العمومية للجبلاية بإعلان عمرو الجنايني رئيس الاجتماع بوصفه رئيسا للاتحاد اكتمال النصاب القانوني للحضور ب 79 ناديا من بين 96 ناديا تم توجيه الدعوة لها.

كما دعا عمرو الجنايني الحضور في بداية الاجتماع للوقوف دقيقة حدادا على الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد.

فيما وجه التحية إلى الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية التي لم تتمكن ظروفه الصحية من الحضور داعيا له بالشفاء العاجل.

وطالب رئيس الجلسة الأعضاء باختيار ممثلين عن الجمعية لمتابعة تنفيذ التعديلات والمقترحات المقدمة من الجمعية العمومية على بنود اللائحة، مشيرا إلى أن وضع اللائحة بصورتها النهائية حق أصيل للجمعية العمومية.

حيث اختارت الجمعية في ختام اجتماعها كلا من: المستشار جمال عويس والنائب طارق السيد والكابتن علي سليم واحمد جوهر لهذه المهمة

وحذر رئيس الاتحاد المصري من المحاولات التي تستهدف إفشال الاجتماع مؤكدا أنه لن يسمح بها ولن يتسامح في اتباع الاجراءات الصحيحة بكل دقة.

وناقشت أيضا الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها بنود اللائحة الجديدة التي تتكون من 89 بندا ، حظيت معظمها على موافقة الجمعية بالتصويت على كل بند على حدة، فيما طالب الأعضاء ضبط صياغة بعض البنود.