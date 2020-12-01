مندوب الزمالك يسلم أوراق المثلوثي وحميد أحداد فى اتحاد الكرة

تواجد مندوب نادى الزمالك اليوم الثلاثاء فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة من أجل تسليم الأوراق الخاصة ب التونسي حمزة المثلوثي.
وقام مندوب الزمالك بتسليم الأوراق الخاصة باللاعب التونسي حمزة المثلوثى إلى جانب وضع المغربي حميد أحداد على السيستم الخاص بلجنة شؤون اللاعبين رغم عدم ورود البطاقة الدولية للأخير إلى القلعة البيضاء.
ومن المقرر مشاركة حمزة المثلوثى بصفوف الفارس الأبيض فى الأدوار التمهيدية القلعة البيضاء فى دورى أبطال افريقيا فى النسخة القادمة المنتظر انطلاقها خلال شهر ديسمبر المقبل.
فيما يغيب المغربي حميد أحداد عن الأدوار التمهيدية فى دورى أبطال أفريقيا نظرا لتأخر البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد المغربي لكرة القدم.
يذكر أنه تأكد غياب المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الفريق الأبيض في أول مواجهاته الإفريقية في بطولة دوري الأبطال للموسم الجديد أمام بطل تشاد.
ويلتقي فريق نادي الزمالك مع جازيل التشادي أحد يومي 11 أو 13 ديسمبر الجاري، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 18 أو 20 من الشهر ذاته.
وأرسل مسؤولو نادي الزمالك اسم أحداد ضمن قائمة الفريق الاولى المحلية الخاصة بالموسم الجديد، على أن يتم قيده أفريقيا في شهر يناير المقبل طبقا للوائح الاتحاد الافريقي، نظرا لتأخر وصول بطاقته الدولية.
وكان الزمالك قرر عودة المغربي حميد أحداد إلي الفريق وقيده علي حساب الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض .
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