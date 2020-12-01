مندوب الزمالك يسلم أوراق المثلوثي وحميد أحداد فى اتحاد الكرة

تواجد مندوب نادى الزمالك اليوم الثلاثاء فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة من أجل تسليم الأوراق الخاصة ب التونسي حمزة المثلوثي.

وقام مندوب الزمالك بتسليم الأوراق الخاصة باللاعب التونسي حمزة المثلوثى إلى جانب وضع المغربي حميد أحداد على السيستم الخاص بلجنة شؤون اللاعبين رغم عدم ورود البطاقة الدولية للأخير إلى القلعة البيضاء.

ومن المقرر مشاركة حمزة المثلوثى بصفوف الفارس الأبيض فى الأدوار التمهيدية القلعة البيضاء فى دورى أبطال افريقيا فى النسخة القادمة المنتظر انطلاقها خلال شهر ديسمبر المقبل.

فيما يغيب المغربي حميد أحداد عن الأدوار التمهيدية فى دورى أبطال أفريقيا نظرا لتأخر البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد المغربي لكرة القدم.

يذكر أنه تأكد غياب المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الفريق الأبيض في أول مواجهاته الإفريقية في بطولة دوري الأبطال للموسم الجديد أمام بطل تشاد.

ويلتقي فريق نادي الزمالك مع جازيل التشادي أحد يومي 11 أو 13 ديسمبر الجاري، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 18 أو 20 من الشهر ذاته.

وأرسل مسؤولو نادي الزمالك اسم أحداد ضمن قائمة الفريق الاولى المحلية الخاصة بالموسم الجديد، على أن يتم قيده أفريقيا في شهر يناير المقبل طبقا للوائح الاتحاد الافريقي، نظرا لتأخر وصول بطاقته الدولية.

وكان الزمالك قرر عودة المغربي حميد أحداد إلي الفريق وقيده علي حساب الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض .