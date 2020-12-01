موعد وتشكيل مباراة ريال مدريد أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على شاختار دونيتسك الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب دونباس ارينا، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق رؤوف خليف.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، خلف بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر برصيد 8 نقاط.
ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، في دور مجموعات دوري الأبطال، لتأمين تأهله إلى الدور المقبل من البطولة القارية.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام شاختار وجاء كاتالي..
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: فاسكيز - فاران - ناتشو - ميندي
خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو
خط الهجوم: رودريجو - بنزيما - أسينسيو
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