كيف يخطط حسام حسن لإسقاط الأهلي فى كأس مصر

رفع حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى حالة الطوارئ لـ القصوى استعدادا لمواجهة الأهلى مساء اليوم فى إطار لقاءات نصف نهائى بطولة كأس مصر .

وشهدت الساعات الماضية عقد عدد من الجلسات المعنوية من قبل حسام حسن مع لاعبي الاتحاد للتجهيز لمواجهة الأهلى ، وأكد خلالها حسام حسن على ثقته الكبيرة فى قدرات لاعبيه فى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية .

وأبلغ حسام حسن لاعبيه بأن المباراة صعبة ولكن الفوز ليس مستحيلا خاصة فى ظل امتلاك الفريق السكندرى العديد من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية الجيدة والخبرات الكبيرة أيضا ، وطالب المدير الفنى للاتحاد لاعبيه باستغلال نشوة انشغال الأهلى بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وحرص حسام حسن على مشاهدة العديد من الفيديوهات الخاصة بالأهلى مع لاعبيه من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف داخل الفريق الأحمر واستغلال الثغرات به .

واستقر حسام حسن على تشكيل فريقه لمواجهة المارد الأحمر اليوم والذى من المقرر أن يتكون من عماد السيد فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي كريم يحيى " محمود شعبان " و مروان النجار " ومحمود رزق والسيد سالم وفى الوسط أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور ومروان عطية " كريم الديب " خلف الثلاثي الهجومى عمار حمدى ورزاق سيسيه و خالد قمر .

وعلى الجانب الآخر ، استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري اليوم بملعب استاد السويس الجديد فى نصف نهائى بطولة كأس مصر .

ومن المقرر ان يشهد تشكيل الأهلى عددا من التغييرات وعلى رأسها مركز الظهير الأيمن والذى اقترب من شغله أكرم توفيق العائد من جديد للأهلى خلال الفترة القليلة الماضية على حساب محمد هانى والذى يعانى من إجهاد عضلي بعد المجهود الكبير الذى بذله فى المباراة النهائية فى مباراة نهائى دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

ويفاضل موسيمانى بين محمود عبدالمنعم كهربا وجيرالدو للدفع بأحدهما فى التشكيل الأساسى بمباراة اليوم على حساب جونيور أجايي والذى تعرض للإصابة خلال مواجهة الزمالك الماضية بأبطال إفريقيا .

ومن المنتظر أن يدخل الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : أكرم توفيق وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول .

خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحى ومجدى قفشة .

خط الهجوم : جيرالدو " كهربا " وحسين الشحات ومروان محسن .