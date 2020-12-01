ميسي خارج قائمة برشلونة في مواجهة فرينكفاروزي بدوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فرينكفاروزي المجري، غدا، الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي للفريق للمباراة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى استبعاد أيضًا كل من فيليب كوتينيو، وأندريه تير شتيجن، وصامويل أومتيتي.

ويتصدر برشلونة مجموعته في بطولة دوري الأبطال برصيد 12 نقطة، متفوقًا على منافسه يوفنتوس الإيطالي الذي يتواجد بالمركز الثاني بـرصيد 9 نقاط.

وجاءت قائمة برشلونة المسافرة إلى المجر كالتالي..

دست - بوسكيتس - ألينيا - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ديمبلي - بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - ماتيوس - دي يونج - فيربو - إيناكي بينا - مينجويزا - كونراد - تيناس.