نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 13 هزيمة و3 ألقاب ضائعة في تاريخ مواجهات حسام حسن ضد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجدد اللقاء بين حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري وفريق الأهلي في مواجهة قوية مساء الليلة، على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وتعد هذه المواجهة الرسمية الثالثة لحسام حسن مع الاتحاد السكندري بعد توليه القيادة الفنية للفريق خلفاً لطلعت يوسف والذي اعتذر عن استكمال مهمته مع "زعيم الثغر" بالموسم الجديد، وقاد "العميد" الفريق في آخر مباراتين بالدوري وخسر 2-1 أمام الانتاج الحربي وفاز على أسوان 3-1.

ويتطلع حسام حسن لقيادة فريق الاتحاد السكندري للفوز على الأهلي في مباراة الليلة والصعود لنهائي بطولة كأس مصر والمنافسة على اللقب المحلي.

ماذا قدم حسام حسن ضد الأهلي؟

حسام حسن تقابل مع الأهلي في 24 مواجهة رسمية سابقة خلال قيادته لـ7 أندية هم (الزمالك - المصري - الاتحاد السكندري - المصرية للاتصالات - المقاصة - بيراميدز - سموحة)، حقق 5 انتصارات، وخسر 13 مباراة وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات بينهما.

سجل لاعبو الأندية التي دربها حسام حسن 26 هدفًا، بينما سجل لاعبو الأهلي 34 هدفًا خلال تاريخ مواجهاتهما.

أكبر انتصار حققه حسام حسن على حساب الأهلي كان خلال قيادته لفريق الاتحاد السكندري، وفاز بنتيجة 4 - 1 في لقاء الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2014 / 2015، بينما أكبر هزيمة له من المارد الأحمر كانت 3-1 وتكررت مرتين مع الزمالك 2010، ومع المصري 2016.

فشل حسام حسن في التتويج بـ 3 بطولات أمام فريق الأهلي، حيث خسر لقب كأس السوبر المحلي مع الزمالك عام 2014 بركلات الترجيح 5-4، وخسر مع المصري لقب كأس مصر عام 2017 بنتيجة 2-1، وكأس السوبر 2018 بعدما خسر بهدف دون مقابل.

وسبق وقاد حسام حسن فريق الاتحاد السكندري في مباراتين ضد الأهلي قبل مواجهة الليلة، وذلك ببطولة الدوري موسم 2014 / 2015، وفاز في المباراة الأولى 4-1 وخسر المباراة الثانية بهدف نظيف.