نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موافقتهم على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بدون مقابل مادي.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ'الفحر الرياضي'، أن النادي الأهلي أبدى موافقة على رحيل السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، إلى إميان الفرنسي، مجانًا.

وأضاف: "الأهلي توصل لاتفاق مع الفريق الفرنسي، على ضم اللاعب دون أن يفوز ن وراء الصفقة، خاصةً أن اللاعب لن يتواجد لمدة شهر مع فريقه الجديد بسبب غلق القيد في الدوري الفرنسي".

وتابع: "اللاعب سيتواجد مع الفريق الجديد لمدة شهر قبل أن يتم قيده بالشتاء بعد أقل من 30 يومًا، على أن تتم الإعارة بنية الشراء مقابل مبلغ مادي يتفق عليه الناديين".

ويرغب الأهلي في التخلص من خدمات بادجي، خاصةً مع عدم وجود رغبة من المدير الفني لاستمراره، ومن أجل قيد المغربي بدر بانون مدافع الفريق الجديد، بقائمة الموسم المقبل.