نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل بداية الجولة الخامسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر، حيث ستشهد تلك الجولة بعض المباريات النارية من أجل حسم التأهل لدور القادم.

ويتصدر النرويجي ايرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد 6 أهداف، ويأتي الثنائي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وألفارو موراتا في المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

ويحتل ديوجو جوتا لاعب ليفربول المركز الثالث منفردا برصيد 4 أهداف، وقد سجل 10 لاعبين 3 أهداف حتى الآن، ويعد أبرزهم الثنائي ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.

يذكر أن بايرن ميونخ قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.