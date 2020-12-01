كومان يستبعد ميسي من مباراة فرينكفاروزي في دوري أبطال أوروبا

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة قائمة فريقه لمباراة فرينكفاروزي المجري يوم غداً الأربعاء لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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محمد يوسف

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