كأس مصر.. فحوصات طبية سريعة للاعبين قبل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعض الفحوصات الطبية السريعة عقب وصولهم إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

وقام مسئولو اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقياس درجة حرارة لاعبي الفريقين قبل دخول الملعب، ضمن الإجراءات الاحترازية والطبية المتبعة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائي بعد فوز صعب على نادي إف سي مصر، 2-1 في الأشواط الإضافية.

وسيلتقي الفائز من الفريقين، بالفائز في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي ستقام اليوم، أيضًا، في الثامنة مساءً.

ويفتقد الزمالك لخدماته نجمه الأول المغربي أشرف بن شرقي، بعد الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الضامة في مران الأبيض أمس، الإثنين.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، استبعاد اللاعب من قائمة الفريق.

وجاءت قائمة الزمالك للمواجهة طلائع الجيش كالتالي..

محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - حاتم سكر - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد - طارق حامد - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - سيف جعفر - حسام أشرف - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - كريم بامبو - مصطفى فتحي- أسامة فيصل - مصطفى محمد.