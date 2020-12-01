بعد تولي إيهاب جلال.. لاعب جديد يرحل عن مصر للمقاصة

وافق إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة على رحيل أودو موسيس مهاجم الفريق إلى غزل المحلة بعد تلقيه عرض رسمي.

وأكد جلال عدم الحاجة إلى اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه لم يكن يشارك معه خلال الموسم الكروي الماضي.

وبدأ إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، مسيرته الجديدة مع الفريق بشكل رسمي، بعد ما قاد التدريبات عقب توقيع عقود تدريبه الفريق الفيومى رسميا .

وجاء تفاصيل تعاقد المقاصة مع إيهاب لمدة عام واحد فقط، بعدما رفض المدير الفنى التوقيع لأكثر من عام واحد فقط رغم الضغوطات التى مارسها مسئولو المقاصة عليه طوال الأيام القليلة الماضية .

ويتكون التشكيل الكامل للجهاز الفني للمقاصة الجديد من إيهاب جلال مديرا فنيا ومعه حمد إبراهيم مدرب عام وجمال عمر وأحمد حسام مساعدين وهشام عبدالله طبيبا للفريق .

وعلى الفور ، قرر إيهاب جلال الدخول فى معسكر مغلق مطول فى الإسماعيلية لإعداد الفريق بشكل جيد للموسم الكروى الجديد والتى يسعى خلالها إلى تقديم مستويات جيدة ومواصلة العروض التى كان يقدمها مع الفريق فى الموسم الماضي.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل مسئولى المقاصة مع إيهاب جلال، لعودته من جديد لقيادة الفريق الفيومى خلال الفترة المقبلة، وفتح المقاصة خطوط اتصالاته من جديد مع جلال بعد سداد كافة المستحقات المالية المتأخرة له وجهازه المعاون والتى كانت سببا رئيسيا فى رحيله عن الفريق قبل جولات قليلة من نهاية الموسم الكروى الماضى.

وحصل جلال، على وعد من قبل إدارة المقاصة بإجراء مجموعة من الصفقات القوية خلال ما تبقي من الميركاتو الجارى، بعد أن شهدت الأيام الماضية رحيل العديد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم ميدو جابر وعمرو مرعي وأحمد سامى ومحمد إبراهيم وأحمد محسن وأحمد عادل عبدالمنعم بجانب اقتراب أحمد مودى من الرحيل أيضا.