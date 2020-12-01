غدا.. وزير الرياضة يفتتح حمام السباحة الأولمبي لـ نادي الزهور بالتجمع الخامس

يفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مساء غدٍ، الأربعاء، حمام السباحة الأولمبي لنادى الزهور فرع التجمع الخامس وبعض المنشآت الرياضية التي انتهت بعد التطويرات التي أعدها مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش.

ومن المنتظر أن يحضر الافتتاح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رؤساء الاتحادات الرياضية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الدمرادش، أن النادى يجهز لاحتفالية ضخمة لافتتاح حمام السباحة الأولمبي بفرع التجمع الخامس الذى تكلف قرابة الـ 20 مليون جنيه ويعد ثالث أفضل حمام سباحة على مستوى الجمهورية بحجم استثمارات يصل حتى 60 مليون جنيه، فضلًا عن افتتاح منطقة حديقة الأطفال بفرع مدينة نصر التى حظيت بإعجاب شديد من جانب العديد من مسئولى الأندية الأخرى.

وشدد رئيس نادى الزهور على أن المجلس الحالى يصر على استكمال برنامجه خلال السنوات الأربع التى شهدت انتخابه في 2017 على الرغم من الظروف التى واجهها المجلس فى ظل جائحة فيروس كورونا التى عرضت النادى لخسائر مالية كبيرة، إلا أن الجهود التى بذلت نجحت فى توفير مبالغ للنادى والأنفاق على استكمال مشروعات التطوير داخل النادى.