أخبار الرياضة.. الزمالك يخسر حميد أحداد إفريقيا.. موسيماني يرفض نجما جديدا من بيراميدز

نشر موقع "دوت الخليج" اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والتي جاءت على النحو التالي:

الزمالك يحرم من أحداد في بداية مشواره الإفريقي

يفقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، لخدمات لاعبه المغربي حميد أحداد، خلال دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بسبب عدم وصول بطاقته الدولية.

تواجد مندوب نادى الزمالك اليوم الثلاثاء فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة من أجل تسليم الأوراق الخاصة ب التونسي حمزة المثلوثي.

بدأ إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، مسيرته الجديدة مع الفريق بشكل رسمي، بعدما قاد التدريبات عقب توقيع عقود تدريبه الفريق الفيومى رسميا .

لا يزال يتمسك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بخوض مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي في مصر خلال شهر ديسمبر الجاري رغم اعتراض الجانب المغربي .

كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس رفع اسم كل من صالح جمعة وأحمد الشيخ لاعبا الأهلى، من قائمة القلعة الحمراء للموسم الجديد.



كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بخصوص تقليص عدد الأعضاء للجنة الخماسية، لتكون مكونة من 3 أعضاء فقط بدلًا من خمسة.

تقدم الدكتور احمد عبد الله ومحمد فضل عضوي اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في عملها بالاتحاد.

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، رفض ضم أحمد توفيق، لاعب بيراميدز، مقابل انتقال أحمد الشيخ للفريق السماوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



هنأ الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك صديقه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، بتتويجه مؤخرا بلقب دوري أبطال أفريقيا مع القلعة الحمراء.

أعلن نادي بيراميدز عن قائمته الأفريقية التي ستخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي يبدأ مشواره فيها بمواجهة الفائز من هورسيد الصومالي، والاتحاد الليبي.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفيا" قائمة المرشحين للتواجد ضمن التشكيل المثالي في أوروبا عن عام 2020.

ينتظر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحقيق إنجاز أسطوري حال سجل هدفا في شباك أياكس الهولندي، في المباراة المقرر لها اليوم، الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.