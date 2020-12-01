كأس مصر.. عمرو جمال يقود هجوم طلائع الجيش أمام الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم في نصف نهائي كأس مصر.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : محمد بسام
خط الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف
خط الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير
خط الهجوم : ناصر منسي – عمرو جمال.
ويلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.
يذكر أن الزمالك صعد إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بعد عبور فريق مصر بهدفين مقابل هدف.
الجدير بالذكر أن البطاقة الدولية للتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الزمالك والمنضم للقلعة البيضاء من الصفاقسي التونسي في صفحة انتقال حر قد وصلت الى اتحاد الكرة المصري وقام النادي بقيد اللاعب محليا وأفريقيا.
فيما تأكد غياب المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الفريق الأبيض في أول مواجهاته الإفريقية في بطولة دوري الأبطال للموسم الجديد.
ويلتقي الزمالك مع جازيل التشادي أحد يومي 11 أو 13 ديسمبر الجاري، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 18 أو 20 من الشهر ذاته.
وأرسل مسؤولو نادي الزمالك اسم أحداد ضمن قائمة الفريق الاولى المحلية الخاصة بالموسم الجديد، على أن يتم قيده أفريقيا في شهر يناير المقبل طبقا للوائح الاتحاد الافريقي، نظرا لتأخر وصول بطاقته الدولية.
وكان الزمالك قرر عودة المغربي حميد أحداد إلي الفريق وقيده علي حساب الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض .
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