كأس مصر.. عمرو جمال يقود هجوم طلائع الجيش أمام الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم في نصف نهائي كأس مصر.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف

خط الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير

خط الهجوم : ناصر منسي – عمرو جمال.

ويلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

يذكر أن الزمالك صعد إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بعد عبور فريق مصر بهدفين مقابل هدف.

الجدير بالذكر أن البطاقة الدولية للتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الزمالك والمنضم للقلعة البيضاء من الصفاقسي التونسي في صفحة انتقال حر قد وصلت الى اتحاد الكرة المصري وقام النادي بقيد اللاعب محليا وأفريقيا.

فيما تأكد غياب المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الفريق الأبيض في أول مواجهاته الإفريقية في بطولة دوري الأبطال للموسم الجديد.

ويلتقي الزمالك مع جازيل التشادي أحد يومي 11 أو 13 ديسمبر الجاري، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 18 أو 20 من الشهر ذاته.

وأرسل مسؤولو نادي الزمالك اسم أحداد ضمن قائمة الفريق الاولى المحلية الخاصة بالموسم الجديد، على أن يتم قيده أفريقيا في شهر يناير المقبل طبقا للوائح الاتحاد الافريقي، نظرا لتأخر وصول بطاقته الدولية.

وكان الزمالك قرر عودة المغربي حميد أحداد إلي الفريق وقيده علي حساب الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض .