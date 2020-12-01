الرياضة

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد شاختار

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي ريال مدريد مع شاختار دونيتسك، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 5 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى الميرنجي لتحقيق انتصار جديد في دوري الأبطال، لتأمين تأهله إلى الدور ثمن النهائي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمباراة اليوم، هي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فاسكيز - فاران - ناتشو - ميندي.

الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو.

الهجوم: رودريجو - بنزيما - أسينسيو.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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