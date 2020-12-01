نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد شاختار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي ريال مدريد مع شاختار دونيتسك، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 5 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى الميرنجي لتحقيق انتصار جديد في دوري الأبطال، لتأمين تأهله إلى الدور ثمن النهائي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمباراة اليوم، هي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فاسكيز - فاران - ناتشو - ميندي.

الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو.

الهجوم: رودريجو - بنزيما - أسينسيو.