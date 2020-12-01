محمد عبد المنعم لاعب طائرة الزمالك يكشف سبب رحيله عن الأهلي

كشف محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك أسباب رحيله عن الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد والعودة للقلعة البيضاء.

ولعب عبد المنعم نجم الزمالك للأهلي خلال السنوات الماضية وحقق العديد من البطولات، لكنه عاد للقلعة البيضاء مطلع الموسم الجاري خاصة بعد رحيل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق والذي كان سببا في رحيله عن الفريق والانتقال للأهلي قبل عدة سنوات.

وقال عبد المنعم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلى إدارة نادي الزمالك وجماهيره العريقة في البداية أعتذر عن الفترة التي قضيتها خارج نادي الزمالك لأسباب معينة، وكنت مخطئ أنني لم أتحدث عن تلك الظروف وكان من الممكن أن أستمر مع الفريق الذي أعتبره بيتي وتربيت فيه وأخلصت له من صغري، فلم أشجع غير الزمالك والجميع في مصر يعلم أنني زملكاوي".

وأضاف: "لقد طلبت فسخ تعاقدي للرجوع إلى بيتي نادي الزمالك وبفضل جماهيره والنادي أصبحت محمد عبد المنعم قائد الفريق ولاعب منتخب مصر".

وأتم: "أتمنى من إدارة الزمالك وجماهيره العريقة قبول اعتذاري وبدعمكم للفريق ستعود الكره الطائرة في النادي لمنصات التتويج".