محمد عبد المنعم لاعب طائرة الزمالك يكشف سبب رحيله عن الأهلي

كشف محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك أسباب رحيله عن الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد والعودة للقلعة البيضاء.
ولعب عبد المنعم نجم الزمالك للأهلي خلال السنوات الماضية وحقق العديد من البطولات، لكنه عاد للقلعة البيضاء مطلع الموسم الجاري خاصة بعد رحيل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق والذي كان سببا في رحيله عن الفريق والانتقال للأهلي قبل عدة سنوات.
وقال عبد المنعم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلى إدارة نادي الزمالك وجماهيره العريقة في البداية أعتذر عن الفترة التي قضيتها خارج نادي الزمالك لأسباب معينة، وكنت مخطئ أنني لم أتحدث عن تلك الظروف وكان من الممكن أن أستمر مع الفريق الذي أعتبره بيتي وتربيت فيه وأخلصت له من صغري، فلم أشجع غير الزمالك والجميع في مصر يعلم أنني زملكاوي".
وأضاف: "لقد طلبت فسخ تعاقدي للرجوع إلى بيتي نادي الزمالك وبفضل جماهيره والنادي أصبحت محمد عبد المنعم قائد الفريق ولاعب منتخب مصر".
وأتم: "أتمنى من إدارة الزمالك وجماهيره العريقة قبول اعتذاري وبدعمكم للفريق ستعود الكره الطائرة في النادي لمنصات التتويج".
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