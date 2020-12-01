قبل مواجهة الأهلي.. دوت الخليج يكشف سبب استبعاد حسام عاشور من قائمة الاتحاد

وتمسك مسئولو الاتحاد السكندري بإنضمام حسام عاشور لاعب الأهلي السابق إلي صفوف زعيم الثغر نظر للخبرة الفنية التي يمتلكها اللاعب بالإضافة إلي تمسك حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بإنضمام اللاعب .

وعلم "صدي البلد"، أن سبب استبعاد حسام عاشور من قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما مسا اليوم ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر جاء بسبب استبعاد اللاعب عن المباراة الودية التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية نظرا لخضوعه لبرنامج تأهيلي استعدادا لبطولة الدوري المصري وكافة البطولات التي يخوضها زعيم الثغر تحت قيادة حسام حسن .

واستقر حسام حسن على تشكيل فريقه لمواجهة المارد الأحمر اليوم والذى من المقرر أن يتكون من عماد السيد فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي كريم يحيى " محمود شعبان " و مروان النجار " ومحمود رزق والسيد سالم وفى الوسط أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور ومروان عطية " كريم الديب " خلف الثلاثي الهجومى عمار حمدى ورزاق سيسيه و خالد قمر .

وعلى الجانب الآخر ، استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري اليوم بملعب استاد السويس الجديد فى نصف نهائى بطولة كأس مصر .

ومن المقرر ان يشهد تشكيل الأهلى عددا من التغييرات وعلى رأسها مركز الظهير الأيمن والذى اقترب من شغله أكرم توفيق العائد من جديد للأهلى خلال الفترة القليلة الماضية على حساب محمد هانى والذى يعانى من إجهاد عضلي بعد المجهود الكبير الذى بذله فى المباراة النهائية فى مباراة نهائى دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

ويفاضل موسيمانى بين محمود عبدالمنعم كهربا وجيرالدو للدفع بأحدهما فى التشكيل الأساسى بمباراة اليوم على حساب جونيور أجايي والذى تعرض للإصابة خلال مواجهة الزمالك الماضية بأبطال إفريقيا .

ومن المنتظر أن يدخل الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : أكرم توفيق وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول .

خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحى ومجدى قفشة .

خط الهجوم : جيرالدو " كهربا " وحسين الشحات ومروان محسن .

