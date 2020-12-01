مجدى أبو المجد مدربا عاما فى جهاز منتخب مصر قبل مونديال اليد

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد تعيين مجدى أبوالمجد مدربا عاما للمنتخب الوطنى الأول ضمن الجهاز الفني الذي يقوده المدير الفنى الاسباني روبرتو جارسيا باروندو.

وينطلق اليوم، الثلاثاء، معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لبطولة العالم رقم 27 والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير المقبل.

وكان منتخبنا الوطني خضع لمسحة طبية أمس، الاثنين، وجاءت نتيجتها سلبية باستثناء عمرو الوكيل "بكار"، لاعب نادي الزمالك.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب رجال كرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو قائمة الفريق الأولية للمشاركة في بطولة العالم رقم 27 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة هشام نصر قائمة المنتخب الأولية التي تضم 35 لاعبا إلى الاتحاد الدولي استعدادا للمشاركة في بطولة العالم 2021.

وتضم القائمة 35 لاعبا من بينهم 7 محترفين، على أن يتم استبعاد 15 لاعبا منهم في الاجتماع الفني قبل انطلاق البطولة، ليمثل الفراعنة 20 لاعبا فقط في المونديال.

ويحق لكل منتخب استبدال 5 لاعبين طوال البطولة، وكذلك يحق لكل منتخب تغيير أي لاعب مصاب من القائمة الموسعة دون احتسابه من ضمن التبديلات الخمسة بحد أقصى 10 لاعبين.

وقد جاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: كريم هنداوي (كونستانتا الروماني) – محمد عصام الطيار (الأهلي) – محمد علي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد جمال (طلائع الجيش)

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك) – كريم أيمن (الزمالك) – أحمد هشام "سيسه" (الأهلي

الظهير الأيسر: علي زين (الشارقة الإماراتي) – يحيى الدرع (الزمالك) – حسن قداح (الزمالك) – عبدالرحمن فيصل (الأهلي) – عمر حجاج (مليحة الإماراتي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسري (الزمالك) – عمر سامي (الأهلي) – عمر كاستيللو (الأهلي).

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر (الزمالك) – يحيى خالد (فيزبريم المجري) – مصطفى بشير (الزمالك) – محسن رمضان (الأهلي) - حازم ممدوح (الزمالك).

صانع ألعاب: إسلام حسن (الأهلي) – أحمد خيري (ستيوا بوخاريست) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – مصطفى خليل (الزمالك) – سيف الدرع (هليوبوليس) - محمود نعمان (الأهلي) الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – محمد جمال (الأهلي) – وسام سامي نوار (الزمالك) – خالد وليد (الزمالك) – أحمد عادل (الأهلي).