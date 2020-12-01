موهبة ضلت الطريق.. رسائل الجماهير لصالح جمعة بعد الرحيل عن الأهلي.. فيديو

أثار صالح جمعة لاعب النادى الأهلي حالة من الجدل بعد فسخ عقده مع الأهلى واستغناء الأخير عنه، وبالتالى يعد مستقبل صالح جمعة مجهولا ورصدت عدسة دوت الخليج آراء الجماهير فى رحيل صالح جمعة وتوجيه رسالة له.

قال أحمد خالد إن صالح جمعة لاعب لديه مهارات عالية ولكنه يسير بحياته الكروية إلى طريق الهلاك بسبب عدم التزامه فى التدريبات، مضيفا أنه من المتوقع ان يتعاقد الزمالك معه بعد رحيله من الأهلى.

وأضاف عمر السيد ان صالح جمعة اذا انتقل الى نادى الزمالك سينجح وسيؤدى الأداء المطلوب منه لأنه من أمهر اللاعبين فى مصر وان النادى الأهلى خسره.

وأكد محمد حسن أن الاستغناء عن صالح جمعة تم بسبب عدم التزامه وأداءه غير الجيد فى الفترة الأخيرة ، ووجه له رسالة قائلا" انه لاعب جيد ومهارى ولكن عليه ان يفكر فى مستقبله ويتحدى نفسه ليحسن من أدائه".

ووجه سيد على حديثه لصالح جمعة قائلا :"عليك الالتزام بقوانين ومبادئ النادى الذى ستتبع له فى الفترة القادمة حتى لا يتكرر سيناريو الرحيل من الأهلى مرة أخرى وحتى لا يضعف من أدائه المميز.

يذكر أن صالح جمعة لديه ثلاثة عروض أخرى من أندية الدوري الممتاز، بخلاف عرض الزمالك".

وعلق أيمن يونس، رئيس اللجنة الفنية المشرفة على ملف الكرة بنادى الزمالك، على حقيقة تفاوض النادي لضم صالح جمعة بأنه لاعب مميز للغاية ويمتلك مهارات كبيرة، لكنه لا يصلح للزمالك في الوقت الحالي، بسبب طريقة تفكيره ومشاكله الكثيرة".