القناة يفتتح مشواره في الممتاز "ب" بالفوز على الداخلية 3 - 1.. "صور"

حقق فريق القناة، الفوز على ضيفه الداخلية بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القناة بالإسماعيلية، في أولى مباريات الفريقين بمسابقة دوري الممتاز ب.
جاء الهدف الأول لنادي القناة عن طريق إسلام سيد، من ضربة جزاء في الدقيقة ٥ من الشوط الأول، وأحرز محمد يسري الهدف الثاني في مرمى الداخلية بالدقيقة ١٧، وفي الدقيقة ٣٩ أحتسب محمود بسيوني حكم الساحة ضربة جزاء ثانية لصالح القناة ليحرز الهدف الثالث اسلام زيادة في الدقيقة ٤٢ من عمر المباراة.
وأهدر فريق الداخلية ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من وقت بدل ضائع ، ثم أحرز على حسين لاعب الداخلية الهدف الأول في الدقيقة الثانية من وقت بدلًا من ضائع.
ومن المقرر أن يواجه فريق القناة نظيره جمهورية شبين الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري.
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