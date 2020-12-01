ريال مدريد يستخدم ورقة هازارد لضم مبابي

كشفت تقارير تليفزيونية عن نية إدارة ريال مدريد الإسباني لإدخال لاعبه إيدين هازارد في صفقة تبادلية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب برنامج التشيرنجيتو الإسباني فإن نادي ريال مدريد يريد ضم الفرنسي كيليان ميابي من فريق باريس سان جيرمان وهو الهدف الأول له في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار البرنامج إلى أن نادي ريال مدريد سيبحث إدخال لاعبه البلجيكي إيدين هازارد في صفقة تبادلية مع البي إس جي من أجل ضم مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ ويرفض تجديد عقده مع الفريق.

وكشف نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الاثنين، عن حجم إصابة لاعبه البلجيكي إيدين هازارد، والتي تعرض لها في المباراة أمام ألافيش في الدوري الإسباني.

وتعرض هازارد للإصابة في المباراة التي جمعت فريقه يوم السبت الماضي، أمام ألافيش في الدوري الإسباني، وتم اسبتداله بالشوط الأول من المباراة.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا أكد فيه بأن هازارد يعاني من إصابة عضلية وسيغيب عن الفريق لفترة من الوقت دون تحديد مدة تلك الفترة.

وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية بأن هازارد سيتغيب عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين 15 لـ 20 يومًا.

يذكر أن هازارد انتقل لصفوف ريال مدريد صيف العام الماضي، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

وفاز فريق ألافيس على نظيره ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهمان أمس، السبت.

هدف المباراة الأول أحرزه لوكاس بيريز في الدقيقة 5 من ضربة جزاء لفريقه ألافيش، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أحرز جوسيلو الهدف الثاني لألافيش في الدقيقة 49 مستغلًا خطأ فادحًا من كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

ونجح كاسميرو في تقليص الفارق لريال مدريد بهدف أول في الدقيقة 86 لكنه لم يشفع لفريقه الذي تلقى الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ألافيس للنقطة 13 في المركز التاسع، وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 17 في المركز الرابع.

يذكر أن ريال مدريد فوزًا سهلا على إنتر ميلان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بملعب "جوزيبي مياتزا"، الأربعاءالماضيـ في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أحرز إيدين هازارد هدف الميرينجي الأول فى الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، بينما سجل أشرف حكيمي هدف الريال الثاني بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 59.

وحصل إنتر على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة فيدال فى الدقيقة 25، إلا أن لوكاكو سددها فوق العارضة.

وكاد الريال أن يضرب إنتر بهدف اخر ، بعدما استلم فاسكيز تمريرة من مودريتش، ليسددها لوكاس بقوة من خارج منطقة الجزاء لتضرب القائم الأيمن لحارس الإنتر هاندانوفيتش.

و رفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا، خلف المتصدر مونشنجلادباخ (8 نقاط)، بينما تجمد رصيد الإنتر عند نقطتين بالمركز الأخير.