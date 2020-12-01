محاضرة فنية للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل بدء مران اليوم

عقد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

المدير الفني شرح للاعبين خلال المحاضرة، بعض الجمل التي يرغب في تطبيقها، والتي سيتدرب عليها اللاعبين خلال المران، واستمرت المحاضرة 10 دقائق، استمع خلالها اللاعبين لشرح المدير الفني.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي، على ملعب السلام، في أولى مباريات الفريق لمسابقة الدوري الممتاز التي تنطلق في الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري.

يذكر أن طارق أبو العينين نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، زرا مران الذي أقيم مساء أمس، الإثنين، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي. وعقد طارق أبو العينين جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، تحدث خلالها عن طموح الفريق في مسابقة الدوري الممتاز، معربا عن سعادته الكبيرة باكتمال قوام النادي، والتعاقد مع لاعبين مميزين وعلى أعلى مستوى. وقال أبو العينين في حديثه مع اللاعبين: "المجموعة الحالية من النجوم لديها كافة المقومات لتحقيق أهداف وطموحات النادي، مع جهاز فني بقيادة الكابتن هيثم شعبان الذي بذل مجهودات كبيرة في اختيار كافة العناصر الجديدة". واختتم نائب رئيس النادي: "سيراميكا كليوباترا ناد كبير وسوف يستمر كبيرا، في ظل دعم كامل من مجلس إدارة النادي، طموحاتنا ليس لها حدود، نمتلك كافة الإمكانيات لتقديم نتائج جيدة في الدوري الممتاز، وننتظر منكم تحقيق أهداف وطموحات النادي".

وتسعى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إلى بناء فريق قوي، يكون قادرا على المنافسة والظهور بشكل مميز في دوري الأضواء والشهرة، ويتم اختيار الصفقات وفق أسس ومعايير فنية وعلمية، من هيثم شعبان المدير الفني للفريق.