مصنع سموحة لإنتاج الأبطال يواصل تقدم المواهب.. نجوم سلة 16 بنين يغزون المنتخبات القومية

وقع إختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلة 16 سنة بنين علي نجوم سموحة آدم محمد الحلواني ويحيي اشرف خليل وكريم أحمد الحديدي وحمزة محمد عبد الحميد ومحمد صبحي وعبد الرحمن الوليلي للإنضمام إلى تجمع المنتخب في معسكر مفتوح بالإسكندرية يومي 2 و3 ديسمبر الجاري استعدادا للمشاركة في البطولة الإفريقية 2021.

علي أن يكون التجمع بصالة نادي الاتحاد السكندري ليواصل سموحة غزو المنتخبات الوطنية بنين وبنات في جميع المراحل السنية.

يذكر ان فريق 16 سنة بنين (أ) المرتبط لكرة السلة بسموحة قد صعد إلى دور الثمانية الدوري العام الممتاز (أ) رجال المرتبط بعد أن جدد فوزه علي نظيره الطيران في لقاء العودة دور الـ16.

وفي سياق سابق قع اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة تحت 16 سنة على 15 من نجمات سموحة للانضمام إلى تجمع المنتخب في معسكر مفتوح أيام 11و12 و25و26 نوفمبر الجاري استعداد للمشاركة في البطولة الإفريقية 2021.

ووقع الاختيار علي النجمات: هنا أحمد حسين وفريدة طارق إبراهيم وجودي وائل علي وسارة إيهاب صلاح ونور أحمد عبد الرحمن وشمس أحمد عبد الفتاح وكنزي عصام السيد وملك أحمد محمد وفرح أنس صلاح وجني وليد عبد السلام وهانيا محمود عبد القادر وشهد وليد صبري وجنى عبد الجليل عباس وهنا أحمد محمد وهانيا عبد الرحمن السيد.

وعبرت نجمات سموحة عن سعادتهن لاختيارهن ضمن منتخب مصر لكرة السلة تحت 16 سنة