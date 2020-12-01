نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بايرن ميونخ مطلوب في تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع النمساوي دافيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني الذي ينتهي عقده مع العملاق البافاري في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة ذا صن الريطانية أن تشيلسي يخطط لفتح مفاوضات مع ألابا في يناير المقبل من أجل التعاقد مع مجاناً في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ألابا يمكنه التفاوض مع أي نادي إبتداءً من يناير المقبل أي قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع العملاق البافاري وذلك وفقاً لقوانين الفيفا.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ألابا البالغ من العمر28 عاماً ارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.