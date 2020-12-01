نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد انطلاق مونديال الأندية ومنافسي المارد الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل النادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعدما حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، على أرضية ملعب ستاد القاهرة.

وانضم الأهلي إلى المتأهلين إلى كأس العالم للأندية، حيث كان ضمن بايرن ميونيخ ممثل قارة أوروبا، تأهله رفقة أوكلاند سيتي ممثل قارة أوقيانوسيا، والدحيل ممثل قطر بصفته المستضيف.

وسوف تقام مباريات نسخة مونديال الأندية لعام 2020 في العام المقبل 2021، تحديدا في الفترة ما بين 1 و11 فبراير.

وتفتتح مباريات كأس العالم للأندية، بمباراة الدحيل وأوكلاند سيتي يوم الأول من شهر فبراير، ليعبر الفائز إلى دور ربع النهائي.

ويواجه الأهلي الفائز من الدحيل أو أوكلاند سيتي، أو بطل آسيا أو بطل أمريكا الشمالية، في ربع نهائي المونديال، حسب ما ستسفر عنه القرعة.

وفي حال تمكن الأهلي من عبور دور ربع النهائي سينتقل بعد ذلك لمواجهة بايرن ميونيخ أو بطل أمريكا الجنوبية.