نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الترسانة والقناة وتعادل بتروجت والنجوم بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجوله الثانيه للمجموعة الثانية عن فوز فريق القناة على فريق الداخلية 1/3 في مواجهة قوية من جانب القناة.



سجل ثلاثية الفوز للقناة، اسلام سيد من ركلة جزاء ومحمد يسرى وإسلام زيادة من ركلة جزاء ثم إحتسب الحكم ركلة جزاء للداخلية تصدى لها محمد طلبه حارس القناة، ثم سجل الداخلية هدفا عن طريق على حسين قبل ختام الشوط الأول.



وفاز فريق كوكاكولا على فريق المريخ بهدف محمد علاء لالا في الدقيقة 44 للشوط الأول.

وخسر طنطا على ملعبه من الترسانة بهدف نظيف، سجله أحمد مصطفى لالا في الشوط الثاني.

تعادل السكة وبتروجت بدون أهداف، كما تعادل النجوم مع منتخب السويس بنفس النتيجة.



وتعادل فريق Z مع فريق بورتو بهدف لمثلة، حيث خرج الشوط الأول، بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تقدم نانا انطوى لنادي زد، وتعادل حسين البدري لفريق بورتو.

وتختتم تلك الجولة يوم الخميس، بلقائي سرس الليان مع الزرقا، والنصر مع جمهورية شبين.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بتروجت 4 نقاط

2- القناة 4 نقاط

3- الترسانة 4 نقاط

4- سرس الليان 3 نقاط

5-المريخ 3 نقاط

6- كوكاكولا 3 نقاط

7-السكة نقطتين

8- منتخب السويس نقطتين

9- بورتو نقطتين

10- زد نقطتين

11- النصر نقطة

12- الداخلية نقطة

13- النجوم نقطة

14-جمهورية شبين صفر

15- الزرقا صفر

16- طنطا صفر