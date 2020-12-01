الزمالك يضع شرطا وحيدا لرحيل مصطفي محمد

أحمد جودة - القاهرة - وضع نادي الزمالك شرطا أساسيا لرحيل مصطفي محمد من أجل الاحتراف الخارجي في الفترة القادمة في ظل رغبة اللاعب بالخروج في الانتقالات الشتوية بشهر يناير.

واشترط الزمالك أولا التعاقد مع مهاجم مميز بنفس امكانيات مصطفي محمد في يناير المقبل حتي لا يتأثر الفريق بخروجه في الميركاتو الشتوي.

وكان أشرف قاسم المشرف العامل على فريق الكرة قد اشار في تصريحات تليفيزيونية سابقة إلى أن مصطفي محمد مهاجم لا يمكن تعويضه حاليا وفقا للامكانيات التي يتمتع بها.

واكد قاسم على أن الزمالك لن يقف عائقا أمام أي لاعب يرغب في الاحتراف ولكن يجب ضم مهاجم سوبر بنفس المواصفات للحفاظ على مستوي الفريق.