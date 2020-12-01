نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوليمبي يحقق فوزا صعبا على بيلا بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الأوليمبي فوزا غاليا على حساب ضيفه فريق بيلا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "عز الدين يعقوب" بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية المصري مجموعة بحري.

وبدأ نادي الأوليمبي المباراة بالتشكيل التالي: حارس المرمى: عمرو علي، خط الدفاع: محمد أحمد عبد الستار، سيد جاد، مصطفى جميل، حسين حمدي ، خط الوسط: مروان محمد، أحمد محمد صالح، عمر سيد خط الهجوم: طه إبراهيم، محمد رجب، مصطفى عبده. ولعب بيلا بتشكيل مكون من، حارس المرمى: أحمد رضا، خط الدفاع: مصطفى سعد، أحمد عاطف، بكر أحمد، رضا شحاته خط الوسط: فتوح المتولي، السعيد غمري، أمير إسماعيل. خط الهجوم: جميل إبراهيم جميل، موري، الحسن ديالو.