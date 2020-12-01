نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الساحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكثف مسؤولي نادي الزمالك المفاوضات مع أمير عادل المحترف المصري، والذي يملك الجنسيه الدنماركية، خلال الساعات القليلة المقبلة، للظفر بخدمات اللاعب بشكل رسمي، وقيده في قائمه الفريق استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد.

ولن تكلف الصفقه مسؤولى الزمالك أي أعباء مادية في ظل عدم إرتباطه بتعاقد مع أي نادي بعد فسخ التعاقد مع ساربسبورغ النرويجى في رحلة إحترافيه أستمرت 4 شهور فقط.

وقد انتقل أمير عادل إلى صفوف الفريق النرويجي قادما من نادي نورشوبينغ بطل الدروي السويدي الذي شارك معه في 46 مباراة أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

وقررت وزارة الشباب والرياضة مساء اليوم الأحد، حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية، مع استبعاد مجلس إدارة القلعة البيضاء مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه النتائج.

ووقع الفارس الأبيض في فخ الهزيمة بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة الماضي على يد غريمه التقليدي النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.