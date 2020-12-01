نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يخطف تعادل مثير أمام الحمام بالقسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - خطف نادي فاركو التعادل من الحمام المطروحي بملعبة بهدفين لكل منهما في موقعة مثيرة، أقيمت اليوم الثلاثاء بالجولة الثانية، للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.
تشكيل الفريقين
دخل نادي الحمام المباراة بتشكيل مكون من : إسلام الحريري، وعلي حسين، وعبد الرحمن عبد النبي، وأسامة رجب، ومصطفي عفروتو، و إسلام المزين، و محمد بكار، وعماد حماد ،وأكثم سمير ،و عمار شحاتة، وإسلام جمارك.
بينما دخل نادي فاركو المباراة بتشكيل مكون من : محمود السيد ، ومحمد سعيد ، و أحمد العزب، ومحمود مسعود ، وأحمد البحراوي، و بلال جمال ، و أحمد سعيد، وهشام عبد الحميد ،وهشام فتح الله ،و محمود المغربي ، وعلي بهيج.
أحداث اللقاء
بهذة النتيجة يحصد الحمام أول نقطة له بالدوري من مباراة بعد تأجيل مباراتة الأولي أمام الجزيرة بسبب الأمطار، بينما رفع فاركو رصيدة لنقطتين من مباراتين بعد التعادل في الجولة الأولي مع الرجاء 1/1.
طاقم التحكيم
أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من : طارق سامي حكم ساحة وعاونة خالد حسام طه مساعد أول، وهشام عبد العزيز مساعد ثان، وحكم رابع محمود نبيل.