تخريج الدفعة الثانية من فرسان معهد الفروسية بالخابورة

الخابورة ـ من سميحة الحوسنية :

احتفل معهد الرحمة للفروسية بولاية الخابورة بتخريج الدفعة الثانية من فرسان المعهد والذي يأتي تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين المجيد وذلك تحت رعاية سليمان بن سالم المحروقي والي الولاية، حيث بدأ الحفل بفقرة ترحيبية ترجم من خلالها فرسان المعهد فخرهم واعتزازهم بعيدهم الخمسين من خلال ماقدموه من لوحات ترحيبية نالت رضى الجمهور وتوالت بعدها فقرات الحفل، حيث قدم مركز الوفاء لتأهيل الاطفال المعاقين بالولاية فقرة جميلة عبرت عن مشاعرهم الصادقة تلاها فقرة الشعر التي تغنت في حب الوطن والسلطان وجسد فرسان المعهد لوحة تعليمية، عبرت عن حبهم وولائهم للوطن بعدها توالت الاهازيج وفي الختام تم تكريم الدوائر الحكومية وفرسان المعهد .

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