الخيالة تنتزع المفتوحة والمتوسطة والشرطة تهيمن على فئة الفتيات والحرس تخطف فئة الجدد في مسابقة أدب الخيل بالرحبة

اختتمت أولى مسابقات أدب الخيل للموسم 2020/2021م التي نظمها ويشرف عليها الاتحاد العماني للفروسية وذلك بميدان مزرعة الرحبة بولاية بركاء، حيث شهدت المسابقة مشاركة مجموعة من الخيول وصل عددها إلى 44 خيلا من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والإسطبلات الخاصة واشتملت المسابقة على أربع فئات الفئة الأولى هي الفئة المفتوحة بمشاركة 7 خيول والفئة الثانية الفئة المتوسطة بمشاركة 9 خيول والفئة الثالثة فئة الفتيات بمشاركة 9 خيول والفئة الرابعة الفئة المبتدئة بمشاركة 19 خيلا،وقد شهد الموسم ازديادا ملحوظا في عدد الفرسان والخيول المشاركة وهو مؤشر جيد ينم عن الوعي والإدراك من قبل الفرسان وملاك الاسطبلات ومسؤوليها المتمثّلة في أهمية هذه الرياضة العريقة التي تعد أم رياضات الفروسية وأساسها، وتقام المسابقة بدون حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حسبما وضعت من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وتأتي هذه المسابقة برعاية بنك نزوى وكلية الخليج،كما أن هذا الموسم يضم أربع مسابقات لأدب الخيل ومن بينها المسابقة الختامية والتي ستقام بتاريخ 1مارس المقبل .

الفئة المفتوحة

شارك في الفئة المفتوحة عدد 7 خيول وقد توج بالمركز الاول الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على روبن من الخيالة السلطانية والمركز الثاني الفارس جمال بن حميد الشرياني على دارس من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثالث الفارس بسام بن ناصر الغابشي على ضاري من وحدة شرطة الخيالة.

الفئة المتوسطة

شارك في الفئة المتوسطة عدد 9 خيول وحقق المركز الاول الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على راجا من الخيالة السلطانية وجاء في المركز الثاني الفارس ماجد السليماني على رملة من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثالث الفارس سلطان بن محمد الحراصي على بركة من خيالة الحرس السلطاني العماني.

فئة الفتيات

كما شارك في فئة الفتيات عدد 9 خيول وحققت المركز الاول الفارسة وفاء بنت راشد الحوسنية على تمارة من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثاني الفارسة اريكا على أوشن من مدرسة الشامخ للفروسية والمركز الثالث الفارسة احلام بنت خلفان الشعيبية على بهية من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثالث مكرر الفارسة روكسانجرفلين على ملتيزر من مدرسة السيب للفروسية.

الفئة المبتدئة

اما في الفئة المبتدئة فشارك فيها عدد 19 خيلا، حيث حقق المركز الاول الفارس مازن بن فاضل الغافري على الشموخ من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثاني الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على الحاتم من الخيالة السلطانية والمركز الثالث الفارس سعيد بن حميد الشكيلي على العباب من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الرابع الفارس مازن بن فاضل الغافري على دامس من خيالة الحرس السلطاني العماني.