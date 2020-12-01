اليوم ..لجنة المسابقات باتحاد اليد تعتمد الأندية المشاركة في دوري الدرجتين الأولى والثانية ودرع الوزارة والفئات العمرية

بلغ عددها 23 ناديا

تعقد اليوم لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعا لها برئاسة عثمان بن الماس القاسمي أمين صندوق الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة بحضور الاعضاء، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020/2021 واعتماد الأندية المشاركة في مختلف مسابقات الاتحاد في الموسم الرياضي 2020/2021 والتي بلغ عددها 23 ناديا بعضها يشارك لأول مرة وهذا العدد مؤشر ايجابي كبير وسوف يثري المسابقات ويخدم في المقام الأول المنتخبات الوطنية المختلفة .

كما ستعقد لجنة المسابقات الأسبوع القادم اجتماعا مع الأندية لمناقشة التحضيرات الخاصة بالمسابقات والتطرق كذلك إلى الاجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم تطبيقها في منافسات الدوري .

ولقد تقدم 23 ناديا للمشاركة في مسابقات هذا الموسم؛ ففي دوري الدرجة الأولى تقدمت 6 أندية وهي نادي عمان ومسقط واهلي سداب والسيب ومجيس وصلالة وفي دوري الدرجة الثانية الذي يعود من جديد بعدما كان آخر موسم له في الموسم الرياضي 2017/2018 بلغ عدد الأندية الراغبة بالمشاركة في دوري الدرجة الثانية 12 ناديا وهي النصر و الخابورة والشباب وصحم والعروبة والطليعة ونزوى وقريات وصحار والاتحاد وظفار والسويق، أما مسابقة درع الوزارة ستشهد مشاركة 19 ناديا وهي نادي عمان ومسقط وأهلي سداب والسيب ومجيس وصلالة والنصر والشباب وصحم والعروبة والمصنعة والطليعة وقريات وفنجاء وصحار والاتحاد ومصيرة وظفار والسويق.

وفي مسابقة دوري الشباب مشاركة 13 ناديا وهي مسقط و اهلي سداب والسيب ومجيس وصلالة والشباب وصحم والعروبة ونزوى وفنجاء وصحار وظفار والسويق وفي دوري الناشئين يشهد مشاركة 15 ناديا وهي مسقط واهلي سداب والسيب ومجيس وصلالة والشباب وصحم وخصب والعروبة والطليعة ونزوى وقريات وصحار وظفار والسويق .

وكان اتحاد اليد اغلق امس الاول باب المشاركة في مسابقاته بعد تحديد مهلة شهرا كاملا للاندية الراغبة في المشاركة بالمسابقات وسوف تكون بداية الموسم الرياضي الجديد بمباراة السوبر التي ستقام يوم 21 من الشهر الجاري وتجمع بين بطل الدوري وبطل مسابقة درع الوزارة وسوف يلعب دوري عام السلطنة للدرجة الأولى بنظام دوري من مرحلتين ويقام خلال الفترة من 25 ديسمبر 2020 وحتى 23 فبراير 2021 اما دوري عام السلطنة للدرجة الثانية فيلعب بنظام دوري من مرحلتين ( تجميع نقاط ) حيث سيتم توزيع الأندية المشاركة على مجموعات وينطلق في الاول من شهر يناير 2021 أما مسابقة درع الوزارة العاشرة سوف تنطلق يوم 19 مارس 2021.

وقد حددت لجنة المسابقات باتحاد اليد الشروط العامة للمشاركة حيث ستكون فترة التسجيل الاولى للاعبين العمانيين والاجانب خلال الفترة من 9/12/2021 ولغاية 6/1/2021 وتكون فترة التسجيل الثانية للاعبين العمانيين والاجانب خلال الفترة من 25/2/2021 وحتى 15/3/2021 والسماح بتسجيل 22 لاعبا في كشوف النادي من ضمنهم عدد (2) لاعب اجنبي والسماح بتسجيل (2) لاعب اجنبي شريطة ان لا يكون من ضمنهم حارس مرمى والسماح لـ5 لاعبين من فئة الشباب باللعب مع فريق الاول .