اللجنة العمانية للثلاثي الحديث تشارك في اجتماع الاتحاد الدولي للترايثلون عن بعد

شاركت اللجنة العمانية للثلاثي الحديث في عدة اجتماعات خلال يوم واحد وكان أبرز اجتماعاتها هو اجتماع الاتحاد الدولي للترايثلون والذي شهد انتخاب رئيس له وانتهى بإعادة انتخاب مارسيلو كاسيدو رئيسة للاتحاد الدولي للمرة الرابعة على التوالي، كما شاركت اللجنة في اجتماع اتحاد آسيا للترايثلون لمناقشة مخطط الاتحاد للعام القادم والذي حصلت السلطنة فيه على حق استضافة بطولة كأس آسيا للترايثلون والمزمع إقامتها في شهر ديسمبر من العام القادم (٢٠٢١)، بالإضافة إلى مطالبة اللجنة بتخصيص دورة محكمين مرحلة أولى ودورة مدربين إقليمية على مستوى الخليج ستقام في السلطنة، لصقل مهارات الشباب في التدريب وخلق فرص جديدة في رياضة الترايثلون.

كما عقدت اللجنة اجتماعا لها لمناقشة بطولة عمان للترايثلون والمزمع إقامتها يوم الجمعة الرابع من ديسمبر الجاري والتي تتزامن مع عقد دورة محكمين مبتدئة، تحت إشراف ودعم من الاتحاد الدولي للعبة، و تعتبر هذه الدورة هي الوحيدة على مستوى العالم لهذا العام التي استطاعت السلطنة أن تحققها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون واتحاد آسيا.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أيضاً أجندة العام القادم ٢٠٢١ وكان أبرزها تشكيل المنتخب بنظام جديد كلياً والذي سوف يسمح للجميع بالحصول على فرصة لتمثيل السلطنة .

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