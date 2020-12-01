اكتمال التحضيرات لانطلاق بطولة اليوم الدولي لذوي الإعاقة للشطرنج

مسقط ـ العمانية :أنهت اللجنة العمانية للشطرنج استعداداتها لتنظيم بطولة اليوم الدولي لذوي الإعاقة للشطرنج التي تنظمها بالتعاون مع اللجنة البارالمبية العمانية في اليوم الدولي الذي يصادف 3 من ديسمبر من كل عام. وبلغ عدد المسجلين في البطولة حتى اليوم أكثر من ٤٠ لاعبًا ولاعبة، حيث تهدف اللجنة العمانية للشطرنج من تنظيم البطولة إلى نشر اللعبة بين فئة ذوي الإعاقة، وإطلاق البطولة بشكل سنوي بمناسبة اليوم الدولي لهذه الفئة، والعمل على تأسيس منتخب وطني لذوي الإعاقة.وستقام البطولة عبر برنامج “ليتشيز” بواقع 9 جولات وبزمن 5 دقائق وثانيتين بالنظام السويسري.

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