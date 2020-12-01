مجلس إدارة اتحاد الكرة يقرر مشاركة نادي عمان في دوري الأضواء بديلا عن فنجاء

قرر مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم مشاركة نادي عمان في دوري الأضواء في الموسم الرياضي القادم 2020/2021 بديلا عن نادي فنجاء الذي قرر الانسحاب وعدم المشاركة في الموسم الرياضي الجديد جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الثامن الذي عقد يوم الأحد الماضي برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس ادارة الاتحاد وبحضور اعضاء المجلس حيث أصدر الاتحاد بيانا في هذا الشأن والذي جاء فيه لقد ناقش مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الثامن المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر الماضي وضعية عدد اندية دوري عمانتل للموسم القادم 2020/2021 في ضوء انسحاب وعدم مشاركة نادي فنجاء في الموسم الرياضي القادم 2020/2021 وبعد الاستماع للرأي القانوني وردّ الاتحاد الاسيوي بأن هذه القرارات تكون مرجعيتها لمجلس إدارة الاتحاد وان مثل هذه القرارات اختصاص أصيل لمجلس إدارة الاتحاد واستناداً الى النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم فقد قرر المجلس بأن يكون فريق نادي عمان هو الفريق البديل للمشاركة في مسابقة الموسم القادم 2020/2021 بديلاً لنادي فنجاء للمعطيات التالية :

ـ حصول النادي على المركز الثاني عشر في جدول الدوري للموسم 2019/2020.

وفق الشروط وقواعد مسابقة دوري عمانتل التي تنص على صعود ثلاثة اندية من الدرجة الأولى الى دوري عمانتل وهبوط ثلاثة اندية من دوري عمانتل للدرجة الأولى للموسم القادم 2020/2021.

ـ الاستئناس بحالة سابقة في عام 2012م ، حيث اتخذ مجلس إدارة الاتحاد في حينها قرارا بمشاركة الاندية الهابطة من دوري عمانتل .

ـ ارتكاب نادي الشباب مخالفة جسيمة للنظام الاساسي من خلال لجوئه للقضاء لحل نزاع رياضي .

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