اتحاد الفروسية وبنك نزوى يوقعان اتفاقية دعم الأنشطة والفعاليات

استمرار التعاون للموسم الثاني على التوالي

وقع الاتحاد العماني للفروسية يوم أمس اتفاقية تعاون مع بنك نزوى وذلك بمبنى اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بالغبرة حيث مثل الاتحاد السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية ومثل البنك خالد بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس ادارة بنك نزوى بحضور عدد من المسؤولين من الاتحاد احمد بن سيف العبري أمين السر العام والدكتور يوسف بن سليمان الوهيبي أمين الصندوق ومن البنك خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى،حيث يأتي توقيع هذه الاتفاقية لدعم انشطة وفعاليات الفروسية للموسم 2020/2021م بين الاتحاد العماني للفروسية وبنك نزوى ليشمل الرياضات الاولمبية وهي قفز الحواجز وادب الخيل والفروسية الثلاثية وهو التعاون للمرة الثانية على التوالي كرؤية من قبل الجانبين لتعزيز رياضة الفروسية في السلطنة وتشجيع الممارسين لها من كافة الاعمار ومختلف الفئات، مما ساهم في رفع مستوى الفرسان وزيادة عددهم خلال هذا الموسم.

رؤية واضحة

وقال السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية : حقيقة اليوم سعداء بوجود هذا التعاون المشترك بين الاتحاد العماني للفروسية وبنك نزوى وهذا دليل واضح على أن الاهداف مشتركة بين الجانبين لتعزيز رياضة الفروسية في السلطنة ، والاتفاقية تأتي للموسم الثاني على التوالي وهي ضمن الشراكة الحقيقية بين الاتحاد العُماني للفروسية وبنك نزوى حيث تعكس الاتفاقية الرؤية الواضحة لرفع كفاءة قطاع الفروسية ولا سيما الرياضات الأولمبية التي يقيمها الاتحاد ويشارك فيها فرسان الوحدات الحكومية والاسطبلات الخاصة والمتمثلة في رياضة قفز الحواجز وأدب الخيل والفروسية الثلاثية مع وجود بنية تحتية بمواصفات عالمية ممثلة بالميدان الأولمبي بمزرعة الرحبة، ونتوجه بالشكر لمجلس إدارة بنك نزوى والقائمين عليه على هذا التعاون ونتمنى المزيد من التعاون المشترك خلال المرحلة القريبة القادمة بإذن الله تعالى .

تأصيل تاريخي وثقافي

أشار خالد بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس ادارة بنك نزوى قائلا: تمثّل المسؤولية الاجتماعيّة جزءًا لا يتجزأ من منظومتنا المتكاملة في البنك، حيث إنّها وسيلة مهمّة لرد جزءٍ من الجميل لمجتمعاتنا المحليّة، ويتبنّى البنك العديد من المبادرات الاجتماعيّة الهادفة إلى تعزيز تواصله مع المجتمعات المحلّية والمساهمة في نموها وتمكين الشباب نحو تحقيق طموحاتهم وتطلّعاتهم المستقبليّة، وتأتي هذه المبادرة اليوم ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية، حيث إننا نؤمن بأن دعم البنك للاتحاد العماني للفروسية لا يقتصر على مجرد دعم رياضة معينة فحسب وإنما هي تشكل أيضا تأصيلا للأهمية التاريخية والثقافية التي تجسدها الفروسية في السلطنة، وبإذن الله سيستمر البنك في دعم مثل هذه المبادرات التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، كما نتوجه بالشكر للاتحاد العماني للفروسية ومجلس إدارته على استمرار هذا التعاون للموسم الثاني على التوالي.