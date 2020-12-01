وزارة الثقافة والرياضة والشباب تناقش الاتحادات والأندية في أوجه تعديل الأنظمة والتشريعات

على مدار يومين متتالين التقى سعادة رشاد بن أحمد بن محمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب صباح يوم امس برئيس اللجنة الأولمبية العمانية ورؤساء وممثلي الأندية والاتحادات الرياضية وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام الوزارة وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة .

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسة اللقاءات الدورية التي تؤطر اهتمام وسعي الوزارة إلى متابعة البرامج والخطط بما يخدم قطاعات الثقافة والرياضة والشباب وتفعيل أطر التعاون المشترك للأندية مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وتطورها والاطلاع على مختلف الجوانب والتحديات من خلال تبادل الأفكار والرؤى والحوار المشترك بما يحقق المصلحة العامة في مختلف الجوانب .

وتم خلال الاجتماع الوقوف على آخر المستجدات بشأن التعديلات المقترحة على الأنظمة والتشريعات الخاصة بالهيئات الرياضية بالسلطنة ، واستعراض الركائز الاساسية للتعديلات المقترحة ومناقشة مقترحات وملاحظات رؤساء الاندية والاتحادات الرياضية .

وكانت الوزارة سبق ان عقدت لقاء مماثلا في شهر سبتمبر الماضي لمناقشة مرئيات التغييرات المقترحة على الانطمة الرياضية من مبدأ مشاركة اصحاب العلاقة بالهيئات الرياضية في صياغة الانظمة والتشريعات .

ومن المؤمل ان تنتهي الوزارة من صياغة تلك التعديلات في الربع الأول من العام القادم بعد استكمال الإجراءات الرئيسية مع جهات الاختصاص بالدولة .

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